Coronavirus à Lyon : la baisse de la pression hospitalière en graphique

Depuis le 16 novembre, le nombre de patients positifs au Covid-10 hospitalisés baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, entre mercredi et jeudi, 207 personnes de moins étaient hospitalisées dans les lits de la région. Une amélioration importante de la pression hospitalière, qui ne doit pas non plus cacher le fait que 320 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis à l'hôpital en 24h. Dans le même temps, 41 nouvelles admissions ont été enregistrées en réanimation et 83 personnes sont décédées dans la région.