Coronavirus à Lyon : la 2e vague n'en finit plus de grandir (graphique)

559 nouvelles personnes ont été hospitalisées ce lundi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet été, on comptait moins de 250 malades dans les hôpitaux régionaux.

Les chiffres du dernier bilan de Santé Publique France sont alarmants. La 2e vague, qui avait dépassé la première en nombre d'hospitalisation vendredi dernier n'en finit plus de grandir. Actuellement, 3691 personnes sont hospitalisées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles étaient 3055 au plus fort de la première vague. Par ailleurs, 559 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en 24h ce lundi, dont 84 en réanimation portant le total en “réa” à 472 malades. Enfin, 53 décès ont été déplorés lors de ces dernières 24 heures. 2408 personnes ont perdu la vie dans la région à cause du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire.

Ainsi, le bilan ce lundi 26 octobre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3691 personnes sont actuellement hospitalisées (+331 en 24h)

559 nouvelles hospitalisations en 24h dans la région

472 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+45 en 24h)

84 nouvelles admissions en réanimation

53 nouveaux décès dans la région

2408 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce lundi 26 octobre au matin dans les hôpitaux du Rhône :