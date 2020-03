Coronavirus à Lyon : l'aéroport d'Orly fermé, Saint-Exupéry restera ouvert

L'aéroport lyonnais restera ouvert dans un contexte de très forte baisse du trafic aérien.

Fortement impacté par la réduction du trafic aérien due à l'épidémie mondiale de coronavirus, l'aéroport d’Orly près de Paris va fermer les portes de ses terminaux ce mardi soir à 23h59. À Lyon, l'aéroport Saint-Exupéry va lui rester ouvert même si le nombre de vols est fortement réduit. Depuis le 23 mars, et jusqu'à nouvel ordre, tous les vols, départs et arrivées, ont été regroupés au sein du terminal 2. Lundi, seuls deux aller-retour vers Londres et Dublin ont eu lieu à Lyon, un aller-retour vers la capitale anglaise aujourd'hui et aucun vol n'est prévu mercredi.

L'aéroport certifie bien qu'il restera ouvert : “on a aussi une fonction de service public. Il y a toujours des employés sur place et pour les postes qui le permettent du télétravail a été mis en place”. Des vols commerciaux auront donc toujours lieu, notamment pour les rapatriements. Les activités de fret, les vols gouvernementaux et l’activité de transports d'organe sont aussi maintenus.