Coronavirus à Lyon : forte augmentation des décès en Auvergne-Rhône-Alpes (graphiques)

Trente-huit personnes malades du coronavirus Covid-19 sont décédées dans les hôpitaux de la région durant les dernières 24 heures.

Lors des dernières 24 heures, 38 malades du coronavirus sont décédés dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le plus lourd total sur une journée depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées est lui de 2366. Parmi elles, 597 (25 %) sont en réanimation ou soins intensifs, 1671 (71 %) sont en hospitalisation conventionnelle, 95 (4 %) en soins de suite et réadaptation et 4 (0,2 %) en psychiatrie. Ce même pourcentage de cas en réanimation n'était que de 18 % il y a une semaine. Selon les informations fournies par l'ARS, et le chiffre est sable depuis sept jours, 10 % des malades du coronavirus hospitalisés décèdent à l’hôpital.

Enfin dans le Rhône, on compte 996 hospitalisations et 123 décès (respectivement 915 et 111 dimanche). S'il ne s'agit pas de la plus forte augmentation en 24h de ces chiffres, la courbe ne semble pas encore s’aplanir dans le département.