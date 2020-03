Coronavirus à Lyon : FO interpelle le Préfet du Rhône sur la situation dans les EHPAD

L’Union Départementale des retraités FO du Rhône (UDR-FO) a envoyé une lettre ouverte au Préfet pour l’alerter sur la situation dans les EPHAD.

Le président de l’UDR-FO 69, Jean Claude Salivet s’inquiète que « L’ensemble des EHPAD du département ne sont toujours pas assurés de disposer des gants, des masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3, des écrans faciaux, des lunettes de protection, des blouses d’isolement, des combinaisons et du gel hydro-alcoolique ». Il pointe également un manque de personnel récurent dans les établissements.

L’UDR-FO du Rhône se dit préoccuper par ce qu’il se passe dans les EHPAD des départements français les plus contaminés où la situation « est dramatique, intolérable et monstrueuse ». Le syndicat exige que le matériel et les traitements adaptés soient fournis au plus vite s’attendant à un « pic de la pandémie » dans le département, d’ici quelques jours.