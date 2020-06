Coronavirus à Lyon : encore un très bon bilan ce 4 juin, les hospitalisations sous les 1000

Alors que nous nous dirigeons vers le premier mois de déconfinement pour Lyon, c'est un nouveau très bon bilan de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui est publié ce 4 juin. Les hospitalisations passent sous la barre des 1000, les réanimations sous celle des 100.

Le virus circule toujours, plus lentement, nous ne sommes pas encore revenus vers la normalité, mais c'est une nouvelle fois un bilan encourageant qui est publié ce 4 juin après bientôt un mois de déconfinement. On compte ainsi 998 patients encore hospitalisés, dont 94 en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont deux barres symboliques qui sont franchies, celle des 1000 et des 100.

En 24 heures, 14 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées, ainsi que 3 en réanimation. Si le virus est encore là, les cas graves se font de plus en plus rares à l'approche de l'été. Malheureusement, quatre nouveaux décès dans les hôpitaux ont été relevés sur la région.

Dans le Rhône, deux barres symboliques pourraient être franchies également cette semaine : ce 4 juin, 404 personnes sont hospitalisées, dont 45 en réanimation. Un décès a été également signalé.

Ce jeudi 4 juin au soir, en Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan est le suivant :

998 patients sont encore hospitalisés dans la région (-72 sur les dernières 24 heures pour cet instantané)

14 nouvelles admissions à l'hôpital

94 personnes dans les services de réanimation (-16 en 24h). Il y avait 763 personnes en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

3 nouvelles admissions en réanimation

4 nouveaux décès

1 694 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, ce jeudi 4 juin au soir :

404 personnes sont toujours hospitalisées (- 47 ces 24 dernières heures avec cet instantané)

6 nouvelles admissions à l'hôpital

45 patients sont en réanimation (-2 durant ces dernières 24 heures)

Une nouvelle admission en réanimation

Un nouveau décès sur les dernières 24 heures

634 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.