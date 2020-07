Coronavirus à Lyon : des chiffres toujours en baisse dans la région (graphique)

Pas de deuxième vague en vue pour le moment à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, au vu des derniers chiffres publiés Santé Publique France.

Alors que plusieurs indicateurs, notamment les données de SOS Médecin, laissent entrevoir une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 en France et en Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres hospitaliers de Santé Publique France poursuivent leur lente baisse amorcée depuis le pic de la crise en avril dernier. D'après les dernières données, on compte 19 personnes en réanimation ce lundi contre 22 vendredi dernier et 423 personnes hospitalisées contre 428 vendredi toujours. Le nombre de personnes décédées de cette maladie est lui passé de 1749 à 1752.