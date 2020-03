Coronavirus à Lyon : contrôlé sans son attestation pour la quatrième fois

Vendredi 27 mars un jeune homme a été contrôlé à Villeurbanne sans son attestation de déplacement dérogatoire. C’est la quatrième fois depuis le début du confinement.

Dans la soirée du vendredi, la police a contrôlé un jeune âgé de 16 ans pour non-respect du confinement rue Gabriel-Péri à Villeurbanne. Connu pour dix faits de délinquance antérieurs, c’était la quatrième fois que le jeune homme était contrôlé pour les mêmes faits.

Pour rappel, s’il y a plus de trois violations du confinement dans les 30 jours cela devient un délit passible de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amendes. Les policiers ont donc placé le mineur en garde à vue et l’ont présenté au Parquet de Lyon pour un rappel à la loi.

