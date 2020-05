Coronavirus à Lyon : combien de personnels médicaux touchés par la maladie ?

De très nombreux personnels médicaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été infectés par le Covid-19 durant cette épidémie. Les infirmiers et aides-soignants sont les praticiens les plus touchés.

D'après Santé Publique France, 3178 personnels médicaux ont été diagnostiqués malades du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 3e plus gros total de France derrière l'Île-de -France (8921 cas) et les Hauts-de-France (3762 cas). En France, 28 050 cas ont été constatés au sein des équipes médicales dans 1154 établissements. Parmi les praticiens, les plus touchés sont les infirmiers (29 %, 8113 cas) et les aides-soignants (24 %, 6857 cas). Viennent ensuite les “autres professionnels soignants” (13 %, 3727 cas), les “autres professionnels non soignants” (10 %, 2828 cas) et les médecins (2688 cas, 10 %).