Coronavirus à Lyon : cas, décès, nouvelle progression record dans le Rhône (graphiques)

Selon les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de décès a fortement augmenté en 24h dans la région.

Selon le dernier bilan du coronavirus dans le département 65 personnes sont décédées du coronavirus dans le département du Rhône depuis le début de l'épidémie. En 24h, selon les chiffres de ce jeudi, treize personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux du département. La plus forte augmentation depuis le début de la crise.

Le nombre de cas est lui aussi en très forte augmentation. 658 personnes sont hospitalisées dans le Rhône contre 532 la veille (+126). Là aussi, il s'agit de la plus forte augmentation en 24h. 114 sont en réanimation (17,3 %) des personnes hospitalisées.

Enfin concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes ; l'ARS et Santé publique France, en lien avec la direction générale de la santé, ont annoncé avoir “décidé de stopper le comptage du nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués par les laboratoires (aussi appelée surveillance virologique).” Ce qui explique la chute dans le graphique ci-dessous.

2 083 patients atteints de Covid-19 ont été ou sont prises en charge à l’hôpital dans la région. Parmi eux, 1437 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes le 26 mars 2020, dont 1 106 (77 %) en hospitalisation conventionnelle, 286 (19,9 %) en réanimation et 44 (3,1 %) en Soins de suite et de réadaptation. 133 décès hospitaliers ont été rapportés dans la région (+ 29 décès par rapport à la veille, la plus forte progression en 24h.)