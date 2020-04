Coronavirus à Lyon : 66 décès dans les Ehpad du Rhône

Le Rhône comptabilise plus de la moitié des décès en Ehpad de la région Auvergne-Rhône-Alpes selon les derniers chiffres publiés jeudi par l'Agence régionale de santé (ARS).

Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, 70 Ehpad du département du Rhône ont fait un signalement de cas possibles ou confirmés de Covid-19. Dans le département 529 résidents sont considérés comme cas confirmés et possibles de coronavirus. Depuis le début de la crise 54 sont décédés au sein de leur Ehpad et 12 à l'hôpital. Les personnes âgées du Rhône comptent pour un peu plus de la moitié des décès de la région (66 sur 126). Par ailleurs, 232 personnels travaillant en Ehpad sont confirmés ou cas possibles Covid-19.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 1 529 résidents confirmés ou cas possibles Covid-19, soit 6,3 % des résidents de ces établissements. Parmi ces cas possibles ou confirmés, 103 sont décédés au sein des établissements et 23 sont décédés à l’hôpital.