Coronavirus à Lyon : 5 nouveaux décès dans le Rhône, le département maintenu en orange

Le département du Rhône reste en orange au vu de la tension hospitalière sur les capacités de réanimation. Le bilan du département du samedi 2 mai, selon Santé publique France, fait état de 8 hospitalisations et de 5 décès supplémentaires.

Comme l’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône a été classé orange samedi 2 mai au soir. Pour rappel, de la couleur du département, verte, orange ou rouge, dépendront les conditions plus ou moins strictes du déconfinement le 11 mai.

Si l’un des indicateurs pris en compte, la circulation active du virus, est positif avec un classement vert, la tension hospitalière dans le Rhône, orange, incite les autorités sanitaires à maintenir, pour le moment, le département en orange.

Le point sur la situation du 2 mai au soir

L’Agence Régionale de santé a décidé de suspendre les points de situation quotidiens sur les données hospitalières. Ces dernières sont, toutefois, toujours accessibles via Santé publique France.

Selon l’actualisation du 2 mai, il y’a eu dans le Rhône 8 hospitalisations de plus, portant le total à 1099, 159 personnes hospitalisées en réanimation soit une de moins que le 1er mai et 527 personnes décédées soit 5 décès en plus que la veille. Au total 1863 personnes ont pu retourner chez eux.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, toujours selon l’actualisation du 2 mai, 1355 personnes sont décédées au total (+9 par rapport au 1er mai), 2474 hospitalisés (+4 par rapport au 1er mai), 359 personnes sont en réanimations ou en soins intensifs, un chiffre stable, et 5154 personnes ont pu rentrer chez elles (+25 par rapport au 1er mai).