Coronavirus à Lyon : 43,3 % des décès ont eu lieu en Ehpad

1309 personnes sont décédées du Covid-19 en Ehpad dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de la crise.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de la crise du coronavirus, 1309 personnes sont décédées des suites de cette maladie dans les Ehpad. En tout 3025 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie (1716 à l'hôpital). Dans le Rhône 481 personnes (42,7 %) sont décédées en Ehpad et 646 à l'hôpital.

Parmi les personnes décédées, 81 % avaient plus de 75 ans, 12,9 % entre 65 et 74 ans, 5,6 % entre 45 et 64 ans, 0,6 % entre 15 et 44 ans et 0 % moins de 15 ans.