Coronavirus à Lyon : 25 centres commerciaux et grandes enseignes vont fermer ce vendredi soir dans le Rhône

Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a tenu une conférence de presse ce vendredi après-midi sur l'évolution de la situation sanitaire dans le Rhône. Il a notamment confirmé que dès ce vendredi soir, minuit, les centres commerciaux et les grandes surfaces non alimentaires de plus de 10 000m² allaient fermer leurs portes. Cela concerne 25 centres commerciaux et grands magasins dans le Rhône.

Le Rhône est toujours sous surveillance renforcée. La circulation du virus est toujours importante même s'il elle n'explose pas, pour l'instant, comme fin octobre.

Le Rhône échappe, pour le moment, à un confinement le week-end, contrairement au Pas-de-Calais. Néanmoins, en tant que département sous surveillance renforcée, des mesures vont être mises en place pour limiter la diffusion du coronavirus.

Situation sanitaire "tendue et fragile" dans le Rhône "mais sous contrôle" (Préfet)

Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a confirmé ce vendredi 5 mars que dès ce vendredi soir, minuit, les centres commerciaux et les grandes surfaces non alimentaires de plus de 10 000m² allaient fermer leurs portes (contre 20 000m² jusqu'à présent). Cela concerne 25 centres commerciaux et grands magasins dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône. Il a décrit une situation sanitaire "tendue et fragile" dans le Rhône "mais sous contrôle".

Le taux d'incidence est en légère hausse dans le Rhône ces derniers jours, environ de 235. Pas d'explosion pour l'instant.

