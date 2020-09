Coronavirus à Lyon : 15 jours d'attente à Lyon pour se faire tester

(Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Lyon est la troisième ville de France où le temps d'attente pour se faire dépister du Covid-19 est le plus long.

Selon une enquête de Numérama, qui a compilé quotidiennement entre le 11 septembre 2020 et le 22 septembre 2020 les rendez-vous disponibles pour les dépistages du Covid-19 sur Doctolib, il faut actuellement compter 15 jours d'attente à Lyon pour se faire tester. La capitale des Gaules est ainsi la troisième ville de France où il est le plus compliqué de se faire tester après Paris (20 jours) et Marseille (24 jours). En dehors de ces trois villes, le temps d'attente médian est de 4 jours.

Concernant les régions, c'est l'Île-de-France qui est la plus saturée avec un temps d'attente médian de 13 jours. Il faut compter 4 jours en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour accélérer ces dépistages, trois nouveaux centres Covid-19 vont ouvrir à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Ils recevront en priorité les personnes munies d’une ordonnance, ainsi que les personnes présentant des symptômes et les personnels médicaux. Plus d'un million de tests sont réalisés chaque semaine en France actuellement.