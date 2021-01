Coronavirus : 11 classes fermées dans l’académie de Lyon

Dans l’académie de Lyon, 11 classes sont fermées selon les chiffres arrêtés ce jeudi à 13h. Le nombre de contaminations reste faible en proportion du nombre d’élèves, mais augmente.

La situation épidémique est toujours maitrisée dans l’Académie de Lyon, qui recouvre la Loire, le Rhône et l’Ain. 11 classes ont été fermées dans toute l’Académie pour 371 dans l’ensemble du pays, sur 528 400. 295 élèves ont été confirmés cas Covid-19 sur les sept derniers jours, moins de 0,1 % des 638 000 élèves de l’Académie. Du côté du personnel soignant 46 sont cas Covid-19 sur 44 481, soit exactement 0,1 %. Des chiffres bas donc, mais en légère augmentation. Lors du dernier bilan, 146 élèves et 18 enseignants avaient été testés positifs.

Au niveau national 64 structures scolaires ont complètement fermé leurs portes sur 61 500, soit 0,11 %. Sur plus de 12 millions d’élèves 10 003 sont cas Covid confirmé, 0,08 % et 1 586 personnels de l’éducation sur plus 1,1 million, soit 0,13 %. Comme dans l’Académie de Lyon, la dynamique va plutôt vers l’augmentation du nombre de cas positif, +1 657 en 24h du côté élèves, +278 du côté personnel.

Cette dynamique certes lente, mais constante d’augmentation des cas pourrait être enrayée par les vacances de février. Interrogé sur RTL dans ce vendredi matin, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré que les vacances seraient maintenues, mais que la situation pourrait évoluer. Dans la zone A, de l’Académie de Lyon, elles commenceront le 6 février.