Cook&Job : un concours de cuisine pour recruter des personnes handicapées

Ce lundi, à la Commune dans le 7e arrondissement de Lyon, se déroulera un recrutement en cuisine, pour des postes qui ne sont pas toujours en lien avec le milieu gastronomique. Avec Cook&Job, l'entreprise Talentéo veut dépoussiérer les ressources humaines pour permettre aux personnes en situation de handicap de se démarquer.

Un concours de cuisine pour recruter des personnes en situation de handicap dans des domaines qui n'ont pas toujours de lien avec la gastronomie ? C'est le pari de Cook&Job, lancé par Talentéo. Ainsi, ce lundi 15 octobre, à partir de 14h à La Commune dans le 7e arrondissement de Lyon, les candidats à la recherche d'un emploi pourront participer à concours culinaire sous l’œil du chef Philippe Escaich.

En équipe avec des collaborateurs et managers des entreprises BPCE-IT, Boucheries André, Forco, LDLC, Léon Grosse et Renault Trucks , à la recherche de salariés, ils devront réaliser plusieurs plats pour se distinguer. Avec Cook&Job, Talentéo souhaite permettre aux demandeurs en situation de handicap "de mettre en lumière leurs talents et leur autonomie". En marge du concours, des entretiens seront également organisés.