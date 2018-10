Convergence vélo : les cyclistes envahissent Lyon ce dimanche

Ce dimanche après-midi, les cyclistes de toute la métropole sont attendus pour célébrer le vélo au cœur de la ville de Lyon.

Honneur aux deux roues cet après-midi à Lyon. Après une matinée déjà très sportive avec la Run in Lyon, la capitale des Gaules accueille en deuxième partie de journée plusieurs centaines de cyclistes pour célébrer le deux roues. Quatre parcours sont prévus pour permettre aux cyclistes de toute la métropole de rejoindre le centre-ville et parcourir ensemble les derniers kilomètres. Retrouvez ici la liste des départs proches de chez vous. Cette année, les organisateurs préconisent de vous vêtir aux couleurs de votre parcours, pour un événement encore plus impressionnant.

A 15h30, l’ensemble des cyclistes sont attendus place Maréchal Lyautey (Lyon 6e) pour sillonner les rues jusqu’au parc Blandan, où un goûter géant attend ceux qui auront pédalé en début d’après-midi. Inutile de s’inscrire, il suffit d’enfourcher son vélo, et de rejoindre le départ le plus proche de chez vous, pour rejoindre la troupe des cyclistes. L’événement promeut la convivialité, mais surtout le vélo comme moyen de transport pratique et écologique.