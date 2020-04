Confinement métropole de Lyon : la liste des marchés ouverts

Plusieurs marchés alimentaires sont en train d'ouvrir à nouveau leurs portes dans la métropole de Lyon. La liste complète a été mise en ligne.

Depuis fin mars et un décret gouvernemental, tous les marchés sont interdits en France. Certains peuvent cependant avoir le droit d'ouvrir à condition de respecter des consignes sanitaires comme la limitation du nombre de clients en simultané, un petit volume de stand et des entrées et sorties précises pour gérer les flux.

Ainsi, plusieurs communes ont eu le droit à des dérogations, notamment dans la métropole de Lyon. La liste complète des marchés à nouveau ouverts peut être consultée ici sur le site de la métropole de Lyon.

La ville de Lyon n'en fait pas partie, elle n'a pas demandé de dérogation pour l'instant. Néanmoins la préfecture se dit prête à étudier tout dossier (lire ici).