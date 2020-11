Confinement : à Lyon, un service "prêt à emporter" dans les bibliothèques municipales

Ce n'était pas possible pendant le 1er confinement, au printemps. Dès cette semaine, les abonnés lyonnais peuvent emprunter un ou plusieurs livres dans la bibliothèque de leur choix, à Lyon, et ainsi venir les récupérer.

Pendant ce 2e confinement, les bibliothèques à Lyon sont fermées au public. Mais contrairement au 1er confinement, un service "prêt à emporter" est proposé aux Lyonnaises et Lyonnais dès cette semaine.

"Si vous n’avez plus rien à lire, visionner, écouter … ou avez besoin de documents précis pour poursuivre vos recherches et études, vous pourrez réserver en ligne des documents et venir les retirer et emprunter dans votre bibliothèque", explique la bibliothèque municipale de la Part-Dieu dans un mail envoyé à ses abonnés.

Pour en savoir plus sur les modalités de prêt, rendez-vous sur www.bm-lyon.fr