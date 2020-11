Depuis l'annonce du reconfinement, la polémique enfle autour de la fermeture des librairies et des commerces de proximité. Dimanche soir, le Premier Ministre a annoncé que la vente des produits interdits dans les commerces de proximité le sera aussi dans les grandes surfaces. Et ce dès mardi.

"Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées", a clamé le Premier Ministre, Jean Castex, dimanche soir sur TF1.

Le gouvernement ne recule pas devant la fronde des libraires et des petits commerçants, qui dénoncent une concurrence déloyale. Certaines grandes enseignes peuvent en effet vendre livres ou vêtements.

Ça ne sera plus possible dès mardi 2 novembre. "La vente des produits qui (...) sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité sera interdite dans les grandes surfaces à partir de mardi", a expliqué le Premier Ministre.