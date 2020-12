Concert : Tokyo Hotel au Transbordeur en 2021

Le groupe emblématique, Tokyo Hotel, fera un concert au Transbordeur, à Villeurbanne en 2021.

Si la Covid-19 le permet, les concerts pourront reprendre en 2021. Tu étais peut-être adolescent(e) ou pré-adolescent(e) quand tu écoutais le groupe allemand Tokyo Hotel. En véritable fan tu suivais toutes les actualités du groupe sans jamais avoir la chance d'assister à un des nombreux concerts. Tu peux souffler, ils seront de retour à Lyon et plus précisément à Villeurbanne le 25 octobre 2021 au Transbordeur.

Tokyo Hotel se déplacera d'abord à Paris et Lyon sera la seule ville de province à jouir de leur présence pour la tournée européenne "Beyond the world". Ils présenteront notamment leur nouvel album.