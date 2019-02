Concert néonazi à Lyon : la préfecture promet “une très grande fermeté”

Organisé dans un lieu encore secret, un concert néonazi doit avoir lieu dans la région lyonnaise ce samedi. Les services de l'État suivent actuellement cet événement de près.

Un concert néonazi de National Socialist Black Metal est prévu dans la métropole de Lyon ce samedi 9 février dans un lieu encore inconnu. Contactée, la préfecture du Rhône a assuré que “les services de l'État suivent cette mouvance de près”. “Si un rassemblement a lieu dans un endroit public sans déclaration de manifestation, on prendra toutes les mesures nécessaires. S’il a lieu dans un endroit privé et que l’on constate des propos antisémites, xénophobes ou contraires aux valeurs de la République, toutes les mesures possibles seront envisagées et le préfet aura une très grande fermeté à leur endroit”, a précisé la préfecture.

Selon nos informations le lieu tenu secret serait difficile à localiser pour le moment. “Ils jouent sur le lieu en parlant de métropole de Lyon. Le concert pourrait aussi bien être organisé dans le Rhône que dans l’Isère, la Loire ou la Drome”, confie une source policière à Lyon Capitale.

Selon Rue89 Lyon, plus de 400 personnes sont attendues. L'un des groupes présents, “Baise Ma Hache”, avait été accueilli en janvier 2016 par le Bastion social. Ce groupe qui reprend notamment dans ses chansons un poème de l'écrivain collaborationniste Robert Brasillach.