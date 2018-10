Vendredi Facebook a avoué que plus de 50 millions de profils ont été piratés grâce à une faille de sécurité. Découvrez si vous êtes concernés.

Grâce à la fonction "Aperçu du profil en tant que" plus de 50 millions de comptes ont été compromis sur Facebook. Les pirates ont pu se procurer "des jetons d'accès", concrètement des autorisations pour se connecter aux comptes sans connaitre l'identifiant et le mot de passe. Ce sont grâce à ces jetons que l'on peut utiliser Facebook de manière fluide, sans devoir se reconnecter régulièrement. En dévoilant ce piratage massif de 50 millions de comptes, Facebook a également indiqué que les failles étaient désormais colmatées et la fonction "Aperçu" suspendue pour l'instant. Dès lors, comment savoir si son compte est concerné ? Dès vendredi, les 50 millions d'utilisateurs, dont les jetons d'accès ont été compromis, ainsi que 40 millions d'autres potentiellement concernés ont été déconnectés de Facebook. Si cela était votre cas, vous avez dû rentrer à nouveau votre identifiant et mot de passe. Ce dernier n'a pas été modifié, puisque les pirates ne le connaissaient pas, mais cette affaire est une bonne occasion pour partir avec un nouveau mot de passe (d'une douzaine de caractère minimum, mélangeant, lettres, symboles et chiffres). Facebook indique que les personnes concernées verront également une notification apparaître sur leur fil d'actualité, même si cela ne semble pas être encore le cas pour tout le monde. Enfin, il est possible de vérifier quels sont les appareils connectés à son compte Facebook en se rendant dans "Paramètres" -> "Sécurités et comptes", puis "Vos connexions". Si un appareil vous semblez suspects, vous pouvez le déconnecter à distance en cliquant sur les trois points verticaux.