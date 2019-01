Comment éduquer ses enfants à l’argent ?

Parler d’argent reste tabou dans notre pays. C’est culturel. Pourtant, il est important, en tant que parent, de dépasser son malaise pour éduquer ses enfants à l’argent, leur transmettre une certaine culture financière absente des programmes scolaires*. Comment les rendre responsables, sans pour autant leur communiquer nos angoisses ?

Éduquer ses enfants à l’argent est l’occasion de leur transmettre certaines valeurs, de leur faire passer des messages. Non, l’argent ne tombe pas du ciel ; il provient généralement du travail des parents. Derrière chaque somme d’argent gagnée, il y a un travail, un effort qui a été fourni. Cela permet de poser les bases, notamment auprès des plus jeunes, qui pensent qu’il suffit d’aller retirer de l’argent au distributeur ou de donner son code de carte bleue sur Internet pour obtenir tout ce que l’on veut. C’est aussi pour l’enfant un bon moyen de faire la différence entre les besoins, qui doivent être satisfaits, et les désirs, auxquels on répond selon ses moyens et son jugement. On peut très bien expliquer à son enfant qu’il a effectivement besoin d’une veste chaude pour l’hiver, mais que la doudoune tendance et coûteuse relève de ses envies. L’enfant doit en effet intégrer rapidement que tous ses désirs ne peuvent, ni ne doivent, être satisfaits. Enfin, l’argent peut aussi être un bon prétexte pour déclencher des élans de générosité. Donner une pièce à quelqu’un qui en a besoin, offrir un petit cadeau pour faire plaisir sont autant d’actions à la portée de tous, même des plus petits.