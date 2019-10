Combien de m² peut-on louer à Lyon pour 723 euros par mois ?

Selon le baromètre de la location de SeLoger.com, le loyer moyen en France est de 723 euros par mois. À Lyon, combien de m² peut-on louer pour ce prix-là en fonction des arrondissements ?

En matière d'immobilier, les baromètres sur l'achat sont souvent plus nombreux que ceux sur la location. SeLoger.com vient de dévoiler une étude sur ce point avec des chiffres qui dressent un panorama dans les grandes villes de France. On apprend ainsi que le loyer moyen, charges comprises, d'un logement vide est de 723 euros par mois (soit une hausse 2,6 % par an).

Sur une base de 57 m², surface moyenne d'une location, Paris reste la ville où le loyer moyen est le plus cher avec 1 682 euros, Saint-Étienne est parmi les moins chères avec un loyer moyen à 458 euros. Entre 2018 et 2019, Lyon est l'une des villes où la hausse des loyers a été la plus forte : 6 %. Dans la ville, le prix moyen d'un loyer charges comprises pour 57 m² est ainsi de 869 euros. Toujours dans la région, pour cette même surface, il faudra débourser 721 euros à Grenoble.

Combien de m² pour 723 euros mensuels charges comprises

SeLoger a également inversé le calcul, pour 723 euros par mois, charge comprise, combien de m² est-il possible de louer dans les grandes villes de France ? À Paris, il faut se contenter de 22 m², 42 m² à Bordeaux et 43 m² à Lyon. Saint-Étienne propose 82 m² pour ce prix, Grenoble 52 m². Le loyer moyen d'un meublé est de 769 euros par mois en France, cela permet d'avoir 21 m² à Paris, 41 m² à Bordeaux, 40 m² à Lyon, 49 m² à Grenoble et 70 m² à Saint-Étienne. Enfin, Lyon et Villeurbanne sont considérés comme l'une des 5 villes "où tout est vert pour investir", "loyer, vacance et plus-value", avec des taux de rentabilité nets respectivement de 3,6 % et 4,9 %, selon le baromètre.