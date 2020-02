Collision entre une voiture et un tram à Lyon : la ligne T2 perturbée

TCL - Suite à la collision entre un conducteur de voiture et un tramway sur le secteur Jean Macé à Lyon, le tramway T2 circule partiellement. La circulation est perturbée sur la zone.

Ce mardi midi, un tramway et une voiture sont entrés en collision sur le secteur de Jean Macé. Les pompiers sont présents sur place pour prendre en charge le conducteur. La ligne de tramway T2 circule uniquement entre Saint-Priest et Villon. Des bus relais vont être mis en place entre Perrache et Villon.

De même, l'avenue Jean Jaurès à hauteur de Jean Macé est également coupée à toute circulation.