Birdie et drop

Le rugby et le golf, deux sports en apparence que tout oppose. Et pourtant... Les deux se jouent avec une balle, les deux se jouent sur de l'herbe, les deux sont parfois aériens. Certains diront même que dix-neuvième trou est au golf ce que la troisième mi-temps représente au rugby : on boit des verres en refaisant la partie.

Et, birdie sur le drop, le rugby et le golf sont les deux seuls sport où, pour tirer, le joueur utilise un tee.

Jonny Wilkinson (ancien joueur international anglais de rugby à XV, NdlR) expliquait que quand il faisait sa course en avant pour tirer, il s'imaginait avec un club de golf dans les mains. "C'est vrai qu'il y a des similitudes un peu avec le tir au but. Souvent, les ouvreurs ou les buteurs peuvent devenir de bons golfeurs, explique Yann Roubert, président du Lou Rugby. C'est pas une vérité absolue, malheureusement (rires)."

On voit d'ailleurs de plus en plus de rugbymen professionnels terminer leur carrière sur un green. Et dans la région lyonnaise, s'il y a bien une compétition qui réunit golf et rugby, c'ets bien l'Ovalgreen. C'est, depuis 20 ans, le rendez-vous incontournable des anciennes et actuelles gloires du rugby et des golfeurs. L'événement se tient cette année au Domaine du Gouverneur , au coeur de la Dombes les 14 et 15 septembre.

Sont notamment attendus les internationaux du LOU Dylan Cretin et Ethan Dumortier ("malheureusement ne sont pas à la Coupe du Monde"), le capitaine du LOU, le Néo-Zélandais Toby Arnold, et puis quelques historiques des joueurs de l'équipe de France comme Cédric Heymans,Thomas Lièvremont, Gérald Martinez, Jean-Pierre Romeu, la légende de Clermont.

Et comme on a la chance d'avoir le président du LOU sur le plateau de 6 minutes chrono, on n'a pas résisté à lui demander ce qu'il pensait du XV France.

L'équipe de France n'était peut-être pas favorite les précédentes éditions, mais c'est quand même la première fois de l'histoire, où s' il y a une logique, on a une vraie chance de gagner la coupe du monde

"Si on se dit que sans faire le match parfait, on arrive à mettre 30 points au All Blacks, ça veut dire que c'est bon signe et que cette équipe a un potentiel assez extraordinaire!"

Irlande, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, France ? "Il n'y en aura malheureusement que deux parmi ces quatre qui seront en demi. A priori, c'est eux qui sont censés être dans les favoris." et D'ajouter, confiant : "c'est la première fois même que je dirais qu'on doit aller jusqu'au bout, s'il y a une logique."

La retranscription intégrale et textuelle de l'entretien avec Yann Roubert (Lou Rugby)

Yann Roubert, vous êtes président du LOU Rugby. Alors évidemment, on ne va pas parler cuisine, on va parler de rugby. Avant, on va un peu parler aussi de rugby et de golf, de l'Ovalgreen, qui est depuis 20 ans LE rendez-vous des rugbyman et des golfeurs. Ça se tient le 15 septembre. Alors Oval Green, ça a été repris cette année pour cette vingtième édition par le LOU. Pourquoi vous avez décidé de reprendre cet événement ?

Oui, Jean-Claude Pietrocola, qui est le fondateur historique de ce trophée Ovalgreen, est venu nous voir pour nous demander un petit coup de main pour sortir ce vingtième anniversaire. On a une petite légitimité, sans doute pas dans le golf, mais dans le rugby lyonnais. Et du coup, on trouvait cet événement très sympa, cet esprit troisième mi-temps qu'on retrouve sur les greens. Donc on a essayé d'amener notre pierre à l'édifice pour pouvoir faire ce vingtième anniversaire et réunir à la fois des golfeurs, des rugbymen et tous ceux qui aiment cet esprit troisième mi-temps sur les greens pour faire un vingtième anniversaire, qui sera donc vendredi 15 septembre.

Alors oui, vous l'avez dit, on va jouer au golf sur un 18 roues. Donc ça va mélanger golfeur et rugbyman. Comment ça va se passer concrètement ?

Rendez-vous au Domaine du Gouverneur...

Le plus grand golf de la région

Exactement, avec une vingtaine d'équipes qui seront composées chacune de quatre personnes, avec pour capitaine un rugbyman. C'est un peu comme un format Pro-Am, pour ceux qui connaissent le golf, sauf qu'au lieu d'avoir un pro de golf, on aura une personnalité du rugby. Donc pour être honnête, on n'y gagne pas golfiquement, mais on aura cet esprit troisième mi-temps.

Comment, de manière plus générale, comment on explique qu'il y ait quand même pas mal d'anciens rugbymen qui se mettent en fin de carrière à jouer au golf ?

Oui, sans doute, c'est un peu moins traumatisant que le rugby, c'est vrai. Moi, j'aime bien présenter le golf comme un sport à part entière, mais aussi comme un très bon loisir de sportif ou d'ancien sportif. Donc c'est vrai que ça a le mérite d'être un petit peu plus calme, d'être tout aussi passionnant et puis un côté un peu addictif quand, tout ce temps qu'on est, on a fait du sport, on ne peut plus faire notre sport à haut niveau. Une balle qui part, ça donne envie d'en faire une autre et d'y revenir. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté. On prend passion pour le golf aussi et on s'y met et on y rentre.

Alors c'est pas la même balle, mais effectivement, il y a toujours une balle avec le golf et le rugby. Il y a aussi quelque chose, j'avais lu que Jonny Wilkinson (ancien joueur international anglais de rugby à XV, NdlR) expliquait que quand il faisait sa course en avant pour tirer, il s'imaginait avec un club de golf dans les mains.

Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des similitudes un peu avec le tir au but. Souvent, les ouvreurs ou les buteurs peuvent devenir de bons golfeurs. C'est pas une vérité absolue, malheureusement.

Pour cette vingtième édition, de l'Ovalgreen, donc repris par le rugby, pouvez-vous nous donner peut-être deux, trois noms, il y aura des surprises ?

Oui, alors il y aura pas mal de joueurs du LOU. C'est la nouveauté, comme on est en période de Coupe du Monde, on a des joueurs qui seront libres ce vendredi. Donc on aura nos golfeurs du loup, notamment les internationaux Dylan Cretin et Ethan Dumortier, qui malheureusement ne sont pas à la Coupe du Monde, mais du coup viendront jouer au golf. Notre capitaine Toby Arnold, et puis quelques historiques des joueurs de l'équipe de France, il y aura Cédric Heymans, il y aura Thomas Lievremont, Gérald Martinez, Jean-Pierre Romeu, la légende de Clermont. Donc c'est un petit peu plus LOU Rugby, sans être exclusif, et sans oeillères, c'est pour tous ceux qui aiment le rugby et le golf, ou simplement qui veulent venir faire la troisième mi-temps.

Et vous-même, Yann Roubert, vous jouez au golf ?

Je jouerai aussi, pas assez souvent, pas assez bien, mais avec beaucoup de plaisir.

Donc l'Ovalgreen, c'est le 15 septembre, au Golf du Gouverneur. Forcément, vous êtes sur le plateau, on va parler de la Coupe du Monde de rugby, ça me paraît assez évident avec vous. La France a fait une belle entame face à la Nouvelle-Zélande, alors qu'elle était donnée quand même, tout le monde l'a donnée un peu perdante. Comment vous voyez là, ce début de parcours qui est quand même plutôt très bon, comment vous voyez la suite des événements pour l'équipe de France ?

C'est un lancement de Coupe du Monde idéal, ça se passe chez nous. Donc on sent que ça bouillonne de rugby dans la France, le public est prêt à s'enflammer, l'ambiance au stade de France était extraordinaire. Donc on sent que les Français sont prêts à s'enthousiasmer pour leur équipe. Elle n'était peut-être pas favorite les précédentes éditions, mais c'est quand même la première fois de l'histoire, où s' il y a une logique qu'on a une vraie chance de la gagner. Donc évidemment qu'on est tous supporters des Bleus, des Lyonnais qui sont dans cette équipe, mais de l'équipe de France tout simplement. Et pourvu que ça prenne, c'est bien lancé. Maintenant, il reste encore six matchs pour aller au bout.

Il y avait l'ancien joueur, Herrero, qui disait qu'il n'avait pas vu depuis très très longtemps une équipe aussi soudée et avec un public aussi qui était très soudé derrière l'équipe de France, vous vous confirmez ?

C'est vrai, ça a été une très belle communion. Et c'est vrai qu'on peut se dire que l'équipe de France n'a pas été parfaite, a fait quelques erreurs. Mais si on se dit que sans faire le match parfait, on arrive à mettre 30 points au All Blacks, ça veut dire que c'est bon signe et que cette équipe a un potentiel assez extraordinaire. Et effectivement, elle a à la fois un talent, une cohésion, un mental qui leur permet de faire face aux absents parce qu'il y a eu des blessures et c'est difficile. Mais on voit que cette équipe, elle semble inébranlable pourvu qu'elle le soit réellement.

Et pour vous, quelles sont les grosses équipes vraiment qui font peur quand même ?

On en a déjà joué une, les All Blacks. Après, on est obligé de citer l'Irlande qui est numéro un mondial au classement et puis l'Afrique du Sud qui est championne. Ils sont très costauds quand même. Le petit hasard du calendrier, du tirage au sort fait que ces quatre équipes vont se rencontrer en quart de finale. Donc, il n'y en aura malheureusement que deux parmi ces quatre qui seront en demi. A priori, c'est eux qui sont censés être dans les favoris. On verra s'ils peuvent aller au bout.

Vous n'allez évidemment pas me dire que vous ne voyez pas la France gagner la Coupe du Monde. Mais quand même, très sincèrement, très honnêtement, quand vous voyez ce que la France fait, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ?

Oui, très clairement. Mais c'est la première fois même que je dirais qu'on doit aller jusqu'au bout, s'il y a une logique. Après, c'est du sport, donc il n'y a pas toujours de logique, évidemment.

Bon, écoutez, en tout cas, on espère de tout cœur que la France ira jusqu'au bout de cette Coupe du Monde de Rugby 2023. Merci Yann Roubert d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono.