Classement des masters management : l'EM Lyon dégringole

Le classement 2018 des masters de management a vu l'EM Lyon dégringoler en passant de la 27e à la 40e place.

L'école de commerce lyonnaise a perdu 13 places en un an dans le classement international du Financial Times des meilleurs masters en management. Elle passe ainsi du 27e au 40e rang. La deuxième plus grosse chute du classement après La Rochelle Business School qui perd 19 places pour se retrouver 94e et juste devant une autre école de la région, Grenoble École de Management, qui passe de la 33e à la 43e place. Ces écoles ont tout de même le mérite de figurer dans le Top 100 international de ce classement. La France y figure d’ailleurs en très bonne place avec trois écoles dans le top 10 - HEC (2e), l’Essec (4e, +1), et l'ESCP Europe (5e, +1) – et 24 écoles dans le top 100.

Concernant le salaire moyen des étudiants, trois ans après leur sortie d'école celui des élèves de l'EM Lyon est de 65,270 dollars US. Il est de 96,249 dollars à HEC et de 120,636 à l'Indian Institute of Management Ahmedabad, le leader du classement dans ce critère.