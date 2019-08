Circulation plus fluide ce dimanche, sauf sur l'A7, l'A6 et l'A43

La circulation s'améliore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 11 août. L'A7, l'A6 et l'A43 resteront malgré tout encombrées.

Après un samedi chargé, la circulation s'annonce beaucoup plus fluide ce dimanche 11 août. D'après Bison Futé, le trafic sera vert sur l'ensemble de la France, à l'exception du Sud-Est, dans le jaune. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelques axes sont à éviter.

Il est recommandé d'éviter l'A7 de 10 h à 17 h entre Orange et Lyon dans le sens des retours, et de 10 h à 15 h dans le sens des départs. Des bouchons se sont déjà formés sur l'autoroute à la hauteur de Valence, au péage et à la bretelle d'entrée vers Marseille. L'A6 est également à éviter entre Lyon et Beaune de 10 h à 18 h. L'A43 sera quant à elle encombrée toute l'après-midi entre Lyon et Chambéry, dans les deux sens.