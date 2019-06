Circulation différenciée à Lyon : quelles voitures seront interdites

À cause d'un pic de pollution à l'ozone, la circulation différenciée sera mise en place à Lyon dès ce mercredi 26 juin. Quels seront les voitures et véhicules qui n'auront pas le droit de circuler dans Lyon ?

Le ministre de l'Écologie François de Rugy a répondu favorablement à la demande du président de la métropole David Kimelfeld qui souhaitait la mise en place de la circulation différenciée à Lyon dans un contexte où la ville est touchée par un pic de pollution à l'ozone.

Ainsi, exceptionnellement et alors que les seuils ne sont pas atteints, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a pris un arrêté et instaure la mise en place de la circulation différenciée à Lyon et Villeurbanne.

Les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 3, 4 et 5 ou sans Crit'Air n'auront pas le droit de circuler dans le périmètre, à l'exception de/du :

Boulevard Laurent Bonnevay,

Boulevard Pierre Sémard

Boulevard périphérique Nord

autoroute A7, A6 et A42,

L'itinéraire d'accès au par relais de Vaise, le quai Sédaillan, le quai du commerce, le quai de la gare d'eau, la rue Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852,

L'itinéraire entre le boulevard Laurent Bonnevay et le Parc relais de la Soie, la rue Léon Blum, la rue de la Soie et la rue de la Poudrette

L'itinéraire entre l'A7 et le parking de la gare Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l'échangeur routier.

L'itinéraire permettant d'accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l'avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue Pépinière Royale.

"Une dérogation à la restriction de circulation est mise en place pour les véhicules d’intérêt général (art. R.311-1 du code de la route), les véhicules des forces armées et les véhicules des associations agrées de sécurité civile"

Seuls les véhicules avec une Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de rouler à l'intérieur de cette zone. Ceux qui ne respecteraient pas la circulation différenciée risquent une amende de 68 euros pour un véhicule léger, 135 pour un poids-lourd.

Pour ceux qui ne possèdent pas encore de vignette Crit'Air, il est possible de la commander dès ce soir et d'obtenir un récépissé qui pourra être présenté en cas de contrôle (voir ici).

Dans un communiqué de presse, le président David Kimelfeld se réjouit que sa demande au trouvé une réponse positive : "Je remercie le Ministère de la Transition écologique et solidaire d’avoir entendu mon appel et d’y avoir répondu favorablement. Compte-tenu de l’épisode de canicule qui s’annonce, il était primordial, pour la santé des habitants que nous prenions par anticipation les mesures qui s’imposent. Garantir la meilleure qualité de l’air possible pour les habitants de la métropole est une vraie priorité pour notre métropole".

Quelles alternatives ?

Le tick'air à 3 euros, qui devrait être proposé jusqu'à la fin de la semaine, permettra d'utiliser l'ensemble du réseau TCL en illimité pendant une journée.

La plateforme de covoiturage de la Métropole de Lyon facilite la mise en relation de ceux qui voudraient partager leur trajet (voir ici).

Vélo'v propose un ticket "trajet gratuit" avec 30 minutes de location qu'il est possible de demander plusieurs fois.

Enfin, les limitations de vitesse à cause de la pollution sont toujours maintenues :