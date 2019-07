Circulation différenciée à Lyon ce 6 juillet, Crit'Air 3 pas concernées

La circulation différenciée est reconduite à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire ce samedi 6 juillet.

Mise à jour : les Crit'Air 3 ne sont pas concernées par cette interdiction

Deuxième jour consécutif de circulation différenciée à Lyon pour ce samedi 6 juillet. Le pic de pollution à l'ozone est toujours présent. La préfecture a choisi de maintenir sa mesure et seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 auront le droit de circuler dans Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Ceux avec une Crit'Air 4, 5 (ou sans), devront rester à l'arrêt (sauf exception pour les véhicules transportant plus de trois personnes, lire ici).

À noter, en raison du départ en vacances, les personnes qui habitent dans le périmètre et qui doivent quitter la ville seront autorisées à le faire, sous conditions strictes : bagages chargés dans la voiture, sortie de Lyon / Villeurbanne / Caluire-et-Cuire vers l'extérieur de l'agglomération... Cette "tolérance" dans le dispositif pourra faire l'objet de contrôle de la part des forces de l'ordre.

Enfin, plusieurs routes sont exclues du périmètre, une donnée importante, puisqu'elles devraient être particulièrement chargées à l'occasion du premier grand départ en vacances :

boulevard périphérique Nord

voie métropolitaine ex A7 (M7)

autoroute A7

voie métropolitaine ex A6 (M6)

tunnel sous Fourvière

l’itinéraire permettant l’accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent Bonnevay et le boulevard périphérique

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais de Vaise par le quai Raoul Carré

le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852

l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc relais de Vaise par la rue de Bourgogne et la rue du 24 mars 1852

l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale

l’itinéraire entre l’échangeur de l'A43 et le parc relais Mermoz-Pinel par l'avenue Jean Mermoz.

La circulation différenciée pourrait ne pas être maintenue dimanche. En effet, des orages devraient éclater samedi soir, contribuant à faire baisser le pic de pollution.