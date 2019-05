Chantiers de la semaine : les zones à éviter du 13 au 19 mai

Plusieurs chantiers sont prévus dans et autour de l’agglomération lyonnaise cette semaine. Voici les zones à éviter.

Sur le périphérique nord, la circulation sera réduite sous le tunnel de Caluire dans la nuit du 16 mai pour permettre des travaux d’intervention sur un radar.

Du côté des autoroutes et sur toute la semaine du 13 au 19 mai, la circulation sera complètement interdite la nuit de 21h à 6h sur l’A46 sud en direction de Paris, entre le Nœud de Ternay et le Nœud de Manissieux pour permettre des travaux d’entretien. Sur l’A7, la circulation sera également coupée sur les mêmes plages horaires, en direction de Marseille entre Feyzin et Ternay, ainsi qu’en direction de Paris entre Saint-Fons et Lyon-centre.

Toujours de nuit et sur les mêmes créneaux horaires, l’A432 fermera sa chaussée aux voitures en direction de Paris entre la bifurcation A43/A432 et Saint-Laurent-de-Mûre. La circulation sera réduite sur l’A47, de nuit également et sur toute la semaine, dans les deux sens entre Givors et Rive-de-Gier.