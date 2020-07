Chaleur, eau, objets... visites thématiques sur l'Antiquité à Lyon

Mosaïque des jeux du cirque (détail) © J-M. Degueule, C. Thioc / Lugdunum Musée & Théâtres (Inv. 2000.0.1209)

Le musée Lugdunum de Lyon propose ce week-end du 4 et 5 juillet plusieurs visites thématiques autour du quotidien des habitants durant l'Antiquité.

Comment les Lyonnais de l'Antiquité vivaient-ils à Lugdunum ? Ce 4 et 5 juillet, le musée Lugdunum de Fourvière organise plusieurs visites thématiques sur le quotidien des habitants autour de plusieurs thématiques : acheminement de l'eau, objets, se protéger de la chaleur... Autant de voyages dans le temps avec des problématiques qui sont parfois encore d'actualité avec certaines techniques dont nous pouvons encore nous inspirer.

Le programme complet :

Samedi 4 juillet :

- Au coin des fontaines (animations sur site archéologique)

Fournir de l’eau aux habitants de Lugdunum, tel était le défi des Romains lors de la fondation de la colonie. D’où venait-elle ? Comment était-elle distribuée dans la ville ? Pour quels usages en avait-on besoin ? Venez découvrir le temps d’un parcours sur le site archéologique, le témoignage de cette grande ingéniosité et cette persévérance dont ont fait preuve les Romains.

À 11h (Durée 1h)

- Histoires d’objets (visite)

Et si les objets qui nous semblent les plus insignifiants nous révélaient de riches informations sur la vie quotidienne des Romains...

À 14h (Durée 1h)

- Amusez-vous au musée (parcours en famille)

Lugdunum - Musée & Théâtres romains est le premier musée lyonnais à avoir signé la charte Môm’Art. Cette charte a été rédigée par des parents et des visiteurs qui ont à cœur d’accompagner les enfants au musée. En la signant, le musée s’engage à faire le maximum pour remplir sa mission d’accueil auprès des enfants et des familles. Venez un temps en famille pour découvrir le musée de manière originale et ludique, avec les sacs de MuséoJeux : mimes, défis, devinettes... À vous de jouer !

À 15h30 (Durée 1h)

Dimanche 5 juillet :

- À l’ombre du velum (animations sur site archéologique)

Protéger la population du soleil, chauffer les bains par le sol, acheminer l’eau. Les témoignages de l’ingéniosité des Romains ne manquent pas. Au sein de ce parcours, découvrez les vestiges de ces technologies romaines.

À 11h (Durée 1h)

- Le musée en 5 techniques (visite)

Découvrez toute l’ingéniosité des Romains à travers différents procédés techniques : céramique, sculpture, fabrication du verre...

À 14h (Durée 1h)

- Dans les pas d’Hercule (parcours en famille)

Qu’est-ce qui fait d’Hercule un des plus célèbres héros de l’Antiquité ? Qui connait vraiment sur le bout des doigts les douze travaux ? Partons sur ses traces et revivons ensemble ses innombrables exploits !

À 15h30 (Durée 1h)

Tarifs et réservations :

Animations à partir de 7 ans. Sur réservation au 04 72 38 81 91 ou reservations.lugdunum@grandlyon.com (dans la limite des places disponibles).

Tarifs :

- Entrée du musée : 4€ (tarif réduit : 2,50€), gratuit pour les - 18 ans

- Visites et parcours : entrée du musée + 3€

- Ateliers : entrée du musée + 4€