Ce village d’Auvergne-Rhône-Alpes parmi les 25 plus beaux de France selon The Times 

Le quotidien britannique The Times a révélé son classement des 25 plus beaux villages de France. Parmi eux, le village de Polignac en Auvergne-Rhône-Alpes arrive à la 4e place.

C’est une petite fierté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal britannique The Times a récemment révélé son classement des 25 plus beaux villages de France. Des villages entourés de vignes, de châteaux, avec moins de 2 000 habitants et comportant au moins deux sites ou monuments protégés. Une liste de 32 critères prédéfinis, offrant la 4e place au village de Polignac en Auvergne-Rhône-Alpes.

Petite commune située à moins de deux heures de Lyon, Polignac regorge de trésors historiques. Le quotidien britannique révèle par exemple qu'elle aurait abrité un temple d’Apollon durant l’ère Gallo-romaine. Le village s’est notamment développé au 11e siècle avec la famille Polignac avec la construction d’une importante forteresse. La famille Polignac a même été désignée "rois de la montagne" par le roi de France, Francois 1er, en 1533.

À la troisième place, on retrouve St Benoît du Sault, dans le Centre-Val de Loire, à la deuxième place, Rochefort en Terre, en Nouvelle-Aquitaine. La première place revient également à la Nouvelle-Aquitaine avec son petit village Ainhoa.

Lire aussi : Classement "une ville pour les animaux" de L214 : Lyon arrive troisième