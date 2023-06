CDI, alternances, stages... un job dating dédié aux start-up à Lyon

Un job dating se tiendra mardi 27 juin au H7 à Lyon. Des CDI, des stages et des alternances sont à la clé.

Une trentaine de CDI, des contrats d'alternance, des stages, l'évènement un verre un job revient le mardi 27 juin au H7 dans le quartier de Confluence à Lyon. Cette soirée dédiée au recrutement en start-up a pour objectif de "faire découvrir la richesse des métiers et des parcours possibles en start-up à un public composé de personnes éloignées de l’écosystème start-up".

Dans un cadre convivial, autour d'un verre, les candidats échangent de manière informelle avec des recruteurs, principalement dans les métiers de la tech. Plus de 24 entreprises ont déjà répondu présentes, avec plus de 50 offres en CDI, alternance et stage.

Les métiers les plus recherchés ne changent pas : commerciaux, responsables de la relation client et développeurs informatique. Parmi les structures qui recrutent la start-up Y-Brush ou la Compagnie nationale du Rhône.