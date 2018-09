Capitale européenne du tourisme intelligent : mais que va gagner Lyon ?

Lyon a été designé "Capitale européenne du tourisme intelligent", mais que va réellement remporter la ville de Lyon.

Comme nous vous l'annoncions hier, Lyon et Helsinki seront en 2019 "Capitales européennes du tourisme intelligent". La remise des prix aura lieu à Bruxelles le 7 novembre 2018. Les deux villes ont été choisies par un jury devant Bruxelles (Belgique), Ljubljana (Slovénie), Malaga (Espagne), Nantes, Palma de Majorque (Espagne), Poznan (Pologne), Tallin (Estonie) et Valence (Espagne). Mais qu'est-ce que va y gagner Lyon ? C'est bien là toute la question puisque c'est la première année qu'un tel prix est décerné. Une source proche de l'office du tourisme plaisante : "on est dans le flou, même si le titre en lui même est une belle récompense".

Ainsi, les deux villes choisies remporteront un an de campagne promotionnelle aux frais de l'Union européenne, une vidéo publicitaire pour promouvoir la ville, ainsi que de l'aide et des conseils pour l'attractivité. Lyon et Helsinki recevront également une sculpture pour leur centre-ville. "On espère que ça ne va pas nous coûter le moindre centime à installer et que ça ne sera pas un cadeau empoisonné" s'amuse une source proche du dossier, "au pire, si elle est laide, il finira dans les réserves du musée des Confluence".