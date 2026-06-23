Actualité
Centre nautique de Bron
Crédit : Ville de Bron

Canicule : le centre nautique de Bron adapte ses horaires

  • par Loane Carpano

    • Face à la canicule, le centre nautique André-Sousi, situé à Bron, rallonge ses horaires d'ouverture pour ce week-end.

    Afin de lutter contre les fortes chaleurs annoncées, le centre nautique André-Sousi, situé à Bron, modifie ses horaires pour le week-end. Samedi 27 juin et dimanche 28 juin, la piscine sera ouverte jusqu'à 19 heures, au lieu de 18 heures samedi et 13 heures dimanche.

    A noter qu'à partir du lundi 29 juin, le centre nautique passera en mode "été" et restera ouvert jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi, et jusqu'à 19 heures le week-end.

    Les réservations sont possibles en ligne sur le site de la Ville de Bron ou par téléphone au 04 72 81 06 66.

    Lire aussi : La vigilance sécheresse activée dans le département du Rhône

    à lire également
    L’Ain, région touristique prisée de la région Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Centre nautique de Bron
    Canicule : le centre nautique de Bron adapte ses horaires 17:56
    L’Ain, région touristique prisée de la région Auvergne-Rhône-Alpes 17:40
    Isère : Minalogic lance un parcours IA pour accompagner les PME 17:30
    À Lyon, huit jeunes explorent les coulisses de l'Union européenne 17:30
    pollution illustration
    La vigilance orange pollution activée dans le bassin lyonnais 17:12
    d'heure en heure
    Métro C à Lyon
    Lyon : nouvelle panne du métro C ce mardi 17:02
    Villeurbanne : un agent de cantine suspecté d'agression sexuelle sur une enfant 17:01
    La vigilance sécheresse activée dans le département du Rhône 16:27
    Le Hub des Sécurités d’Écully au cœur des ambitions de Véronique Sarselli 15:24
    Aurélie Voltz directrice du MAMC+ : “L’idée est de rassembler toutes les collections design de France” 15:22
    Robert Doisneau s’invite à la Sucrière : une immersion dans l’humanité en noir et blanc 14:49
    Le pont de la Feuillée en chantier tout l’été à Lyon, la circulation perturbée 14:44
    Haute-Savoie : Somfy et l'intersyndicale signent un accord sur la réorganisation 14:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut