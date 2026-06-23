Canicule : le centre nautique de Bron adapte ses horaires

Face à la canicule, le centre nautique André-Sousi, situé à Bron, rallonge ses horaires d'ouverture pour ce week-end.

Afin de lutter contre les fortes chaleurs annoncées, le centre nautique André-Sousi, situé à Bron, modifie ses horaires pour le week-end. Samedi 27 juin et dimanche 28 juin, la piscine sera ouverte jusqu'à 19 heures, au lieu de 18 heures samedi et 13 heures dimanche.

A noter qu'à partir du lundi 29 juin, le centre nautique passera en mode "été" et restera ouvert jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi, et jusqu'à 19 heures le week-end.

Les réservations sont possibles en ligne sur le site de la Ville de Bron ou par téléphone au 04 72 81 06 66.

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