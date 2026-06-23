Une nouvelle agence automobile s’implante à Sallanches

"Je vends votre auto" étend son territoire avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Sallanches en Haute-Savoie, mardi 23 juin.
L’entreprise automobile française "Je vends mon auto" maille davantage le territoire français avec l’ouverture ce mardi 23 juin d’une nouvelle agence franchisée à Sallanches, en Haute-Savoie.
Fondée en 2010 par le couple Frédéric et Estelle Chaves, l’objectif est de « sécuriser la vente de véhicule entre particuliers ». C’est à partir de 2013 que l’entreprise automobile évolue en franchise et s’étend sur l’ensemble de la France. « Je suis un passionné d’automobile. J’ai travaillé en tant que pompier volontaire et je vendais des voitures aux pompiers, puis au fur et à mesure un peu par hasard avec du bouche-à-oreille, de plus en plus de monde s'intéressait à mon activité et c’est comme ça que j’ai créé ma première agence à Barcarès », relate Frédéric Chaves, directeur de franchise de "Je vends votre auto".
37 agences en France et 35 000 véhicules vendus
Aujourd’hui, l’entreprise continue d’évoluer et de mailler le territoire français avec 37 agences en France et 35 000 véhicules vendus. À Sallanches, l’installation et l’ouverture de cette nouvelle agence est un pas de plus pour "Je vends votre auto". « Cela apporte une solution à un problème », souligne Frédéric, « on permet de sécuriser toute transaction, chaque véhicule que l’on achète est soumis à une charte de qualité. Donc ça rassure autant l’acheteur que le vendeur », indique le directeur.
Avec 37 franchises en France et un à deux employés par agence franchisée, le groupe a fait un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2025. "Je vends mon auto" continue de faire face à ses principaux concurrents tels que Transalp Auto, Ouigo ou encore Simplicicar. « On va encore ouvrir à Tarbes, Toulon, en Corse, à Belfort et là récemment on a ouvert à l’international à Bruxelles », ajoute Frédéric.