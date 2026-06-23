Une nouvelle agence automobile s’implante à Sallanches

"Je vends votre auto" étend son territoire avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Sallanches en Haute-Savoie, mardi 23 juin.

L’entreprise automobile française "Je vends mon auto" maille davantage le territoire français avec l’ouverture ce mardi 23 juin d’une nouvelle agence franchisée à Sallanches, en Haute-Savoie.

Fondée en 2010 par le couple Frédéric et Estelle Chaves, l’objectif est de « sécuriser la vente de véhicule entre particuliers ». C’est à partir de 2013 que l’entreprise automobile évolue en franchise et s’étend sur l’ensemble de la France. « Je suis un passionné d’automobile. J’ai travaillé en tant que pompier volontaire et je vendais des voitures aux pompiers, puis au fur et à mesure un peu par hasard avec du bouche-à-oreille, de plus en plus de monde s'intéressait à mon activité et c’est comme ça que j’ai créé ma première agence à Barcarès », relate Frédéric Chaves, directeur de franchise de "Je vends votre auto".

Le franchisé Stephan Courcy devant la nouvelle agence à Sallanches. ©FrédéricChaves

37 agences en France et 35 000 véhicules vendus

Aujourd’hui, l’entreprise continue d’évoluer et de mailler le territoire français avec 37 agences en France et 35 000 véhicules vendus. À Sallanches, l’installation et l’ouverture de cette nouvelle agence est un pas de plus pour "Je vends votre auto". « Cela apporte une solution à un problème », souligne Frédéric, « on permet de sécuriser toute transaction, chaque véhicule que l’on achète est soumis à une charte de qualité. Donc ça rassure autant l’acheteur que le vendeur », indique le directeur.

Avec 37 franchises en France et un à deux employés par agence franchisée, le groupe a fait un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2025. "Je vends mon auto" continue de faire face à ses principaux concurrents tels que Transalp Auto, Ouigo ou encore Simplicicar. « On va encore ouvrir à Tarbes, Toulon, en Corse, à Belfort et là récemment on a ouvert à l’international à Bruxelles », ajoute Frédéric.