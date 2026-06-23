L’Ain, région touristique prisée de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le département de l’Ain a enregistré un bilan touristique très positif en 2025, retrouvant des résultats économiques d’avant le covid.

Le tourisme dans l’Ain confirme son dynamisme en 2025 avec la publication du bilan économique et touristique d’Aintourisme. Dans un contexte d’incertitudes économiques et d’évolution des pratiques de voyage, la fréquentation se maintient à un niveau comparable à celui observé avant la crise sanitaire, un indicateur jugé particulièrement significatif pour le secteur. Le département enregistre 12,9 millions de nuitées touristiques dans les hébergements marchands, porté par une clientèle composée à 66 % de touristes français et à 34 % de visiteurs étrangers.

Secteur clé de l’économie locale, le tourisme représente désormais 12 400 emplois salariés et indépendants dans l’Ain, en progression de 2 % par rapport à 2024. La taxe de séjour a, pour sa part, généré 3,35 millions d’euros (montant provisoire), confirmant le poids économique de la filière. L’attractivité du territoire se traduit également par la fréquentation de ses sites, avec 12 sites dépassant les 10 000 visiteurs sur l’année.

3 500 km d’itinéraires VTT-Gravel

L’année est marquée par la montée en puissance de nouvelles tendances : courts séjours, essor des hébergements locatifs et recherche d’expériences de proximité, authentiques et tournées vers la nature. L’hôtellerie de plein air poursuit sa dynamique avec près de 710 000 nuitées enregistrées entre avril et septembre, un niveau record pour le département.

Au-delà des chiffres, Aintourisme poursuit la structuration et la promotion de la destination. L’agence a notamment lancé une nouvelle identité de marque en février et mis en ligne un nouveau site internet en avril. Elle a également renforcé la filière tourisme d’affaires et consolidé les activités de pleine nature, avec plus de 4 500 km de sentiers balisés, 3 500 km d’itinéraires VTT-Gravel et 1 100 km de réseau cyclable "L’Ain à vélo". Gastronomie et patrimoine ont aussi été valorisés, avec le lancement du label "Table Remarquable Saveurs de l’Ain", la refonte de la démarche "Vignobles & Découvertes" et le succès du Pass’Découvertes de l’Ain.