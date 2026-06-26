Le projet ASCENT de l’Institut Laue-Langevin obtient 1,4 million d’euros de la Commission européenne

L’Institut Laue-Langevin (ILL) vient d’obtenir un financement de 1,4 million d’euros de la Commission européenne dans le cadre de l’initiative "Choose Europe for Science 2025".

Le projet ASCENT (Advanced Skills and Career Excellence of Early-career Neutron Scientists) coordonné par l’Institut Laue-Langevin a décroché un budget de 1,4 million d’euros par la Commission européenne. ASCENT a été sélectionné parmi les 16 projets (dont 3 en France) retenus par l’appel à pilote, au sein de l’initiative "Choose Europe for Science 2025".

L’objectif du projet ASCENT réside dans le développement de carrière. C’est-à-dire, le recrutement des talents, la formation d'une prochaine génération de chercheurs de haut niveau en science des neutrons, l’attractivité des carrières scientifiques en Europe, ainsi qu’au maintien du leadership européen dans ce domaine.

Les principaux porteurs du projet à l’ILL (de gauche à droite) : Mark Johnson, chef du Service Partenariats et Communication, Serena Mancini et Anne-Mathilde Thierry, Bureau de Projets et Jacques Jestin Directeur Scientifique. ©ILL via L'Essor Isère.

"Cette initiative démontre la capacité de l’Institut Laue-Langevin à répondre de manière stratégique aux priorités politiques européennes en matière de recherche et d’innovation", écrit Ken Andersen, le directeur de l'ILL.

Six chercheurs seront donc recrutés en début de carrière "pour développer et diriger des projets de recherche indépendants d’une durée de cinq ans à l’ILL, axés sur des défis scientifiques, technologiques et sociétaux", indique encore l’ILL.

Ce projet a pour but de soutenir principalement "les priorités scientifiques émergentes de l’Institut", indique l’ILL. Ces priorités portent autour des technologies des batteries (lithium et alternatives des batteries sodium) et également autour de la séparation de phases liquide-liquide dans les systèmes biologiques qui pourrait être corrélée à certaines pathologies chez les êtres vivants. Dans les matériaux quantiques (stockage de données), et enfin dans la fabrication avancée, et notamment la fabrication additive. Ce projet verra le jour à partir du 1er janvier 2027. Les candidatures pourront débuter à partir de début 2027.