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Photo d’illustration. © Tim Douet

Tentative de viol à la Feyssine : le parquet de Lyon conteste la remise en liberté du suspect de 14 ans

  • par La Rédaction

    • Le parquet de Lyon a fait appel de la décision de laisser libre, sous contrôle judiciaire, l'adolescent de 14 ans mis en examen après une tentative de viol présumée au parc de la Feyssine, à Villeurbanne.

    Nouveau rebondissement dans l'affaire de la tentative de viol survenue le 17 juin au parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, le parquet de Lyon a annoncé avoir fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant placé sous contrôle judiciaire le suspect, un adolescent de 14 ans.

    Le mineur, rapidement interpellé après les faits, a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative de viol. Le ministère public avait pourtant requis son placement en détention provisoire.

    Le jeune homme est soupçonné d'avoir agressé une jeune femme en fin de journée dans le parc de la Feyssine. Selon les premiers éléments de l'enquête, il l'aurait entraînée de force dans un fourré avant de prendre la fuite, alerté par les cris de la victime, qui a été blessée.

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