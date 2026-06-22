Cette semaine s'annonce une nouvelle fois difficilement supportable à Lyon et dans toute la Métropole de Lyon, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés ce lundi 22 juin.

Il va encore faire très chaud cette semaine à Lyon. Et l'épisode de canicule, que Météo France qualifie comme "exceptionnel à l'échelle du pays" et "d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003", va encore durer de nombreux jours dans la région lyonnaise. Si ce lundi 22 juin le Rhône n'a pas été placé en vigilance canicule rouge, contrairement à deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les températures annoncées aujourd'hui et dans les prochains jours pourraient être records.

Pour ce début de semaine, Météo France annonce jusqu'à 41 degrés cette après-midi à Lyon, au cœur d'une journée difficilement supportable. Des prévisions qui pourraient faire tomber les records historiques de températures enregistrées à Lyon pour un mois de juin.

Pas de répit avant la semaine prochaine

Ce dimanche 21 juin, jusqu'à 38 degrés ont été enregistrés à la station Lyon-Bron, tandis que le record pour un mois de juin est toujours établi à 38,4 degrés le 27 juin 2019. Une marque qui pourrait tomber ce lundi ou au cours de la semaine. À la station située dans le 7e arrondissement de Lyon, il a fait jusqu'à 38,3 degrés ce dimanche. Le record du 27 juin (39,9 degrés) tient toujours également.

Après un lundi particulièrement éprouvant, le thermomètre devrait continuer, toute la semaine, à frôler les 40 degrés. Météo France prévoit encore 39 à 40 degrés mardi, 38 degrés mercredi, 36 jeudi et de nouveau jusqu'à 40 degrés vendredi et samedi. L'épisode caniculaire est ainsi amené à se poursuivre au moins jusqu'au week-end prochain à Lyon.

Une nouvelle semaine éprouvante pour les organismes avant une légère baisse des températures attendue la semaine prochaine. La région lyonnaise en est déjà à son deuxième épisode caniculaire de l'année 2026, après celui enregistré au mois de mai.