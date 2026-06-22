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Un camion de Chalavan et Duc du site de Montélimar. (@Chalavan et Duc)

Drôme : Chalavan et Duc sort du redressement judiciaire

  • par Augustin Monin

    • Le transporteur Chalavan et Duc a signé un plan de continuation début juin afin de sortir de son redressement judiciaire.

    L’expert du transport de fret Chalavan et Duc, dont le siège social est situé à Montélimar (Drôme), a signé un plan de continuation afin de relancer son activité. Le président du groupe, Bruno Duc, a partagé un long témoignage sur son expérience dans le média TransportInfo. Il présente plusieurs axes sur lesquels Chalavan et Duc s’est penché pour repartir de plus belle.

    Le plan de continuation, présenté et validé il y a un an par le tribunal de commerce de Grenoble ainsi que par les créanciers de l’entreprise, comportait notamment un étalement important de la dette de Chalavan et Duc. Bruno Duc, président du groupe, n’a pas attendu que les dettes submergent son entreprise pour se placer sous la protection du tribunal de commerce. Ce dernier a ouvert la procédure concernant Chalavan et Duc le 7 mai 2025. Le plan prévoit également une diversification de la clientèle, selon TransportInfo, en s’orientant notamment vers l’industrie manufacturière, la grande distribution, le courrier, les pièces automobiles et le BTP.

    L’entreprise a également fait peau neuve en renouvelant quarante tracteurs et trente semi-remorques, ainsi qu’en modernisant ses systèmes informatiques. Bruno Duc, âgé de 57 ans, a surtout mis en avant la transparence dont a fait preuve son entreprise durant toute la procédure, envers les salariés, les fournisseurs et les clients. Le président du groupe avance même qu’aucun de ses clients n’a pris ses distances avec lui, malgré les multiples crises traversées par la société, comme le Covid-19 ou la hausse du prix de l’énergie. Le groupe revendique un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros en 2025, mais un résultat net négatif de huit millions d’euros.

    Aujourd’hui, Chalavan et Duc rassemble environ 750 salariés et une flotte de 1 000 camions qui sillonnent les routes de France afin de relier la soixantaine de dépôts du groupe.

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