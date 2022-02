Cancer de l’enfant : "Soigner plus et mieux" (vidéo)

A l’occasion de la journée internationale du cancer de l’enfant, Marie Castets chercheuse en cancérologie au centre Léon Bérard fait le point, au micro de 6 minutes chrono, sur la recherche en oncopédiatrie.

Chaque année en France, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer et près de 30 % décéderont de la maladie. "On a encore du mal à les soigner tous. Le premier enjeu en cancérologie pédiatrique c’est d’arriver à soigner plus", explique Marie Castets, chercheuse en cancérologie au centre Léon Bérard. "Il y a deuxième enjeu qui est de celui de soigner mieux, poursuit-elle. On sait que deux tiers d'entre eux qui ont guéri ont des séquelles à long terme. On a vraiment besoin d’une recherche qui soit spécifique et dédiée aux cancers de l’enfant pour comprendre comment avoir des thérapies plus ciblées et plus efficaces."

Rendez-vous le 27 février à 19h au Ninkasi de Gerland

A l’occasion de la journée internationale du cancer de l’enfant, le réseau React4Kids (REsearchers in oncology ACTing for kids) organise "une nuit pour 2500 voix". "L’idée est d’utiliser l’art pour porter la voix de ces 2500 jeunes", indique Marie Castets sur le plateau de 6 minutes chrono. A Lyon, le rendez-vous est fixé au dimanche 27 février à 19 heures au Ninkasi de Gerland. "Le Ninkasi est partenaire, à double titre, car il va retransmettre des concerts à l’hôpital pour briser l’isolement qui s’est accru avec la crise du Covid, détaille la chercheuse lyonnaise. En plus de cela, on organise une grande tournée d’un orchestre d’enfants (constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans), les petites mains symphoniques. »

Plus d'informations : 2500Voix.org / react4kids.apps-dev.io