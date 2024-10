Camille Lopes et Antoine Jobert élus co-secrétaires d’EELV à Lyon 

Le groupe Les Écologistes a élu le 24 octobre dernier deux nouveaux co-secrétaires, Camille Lopes et Antoine Jobert. Ils ont été élus pour un an.

Lors de son Assemblé générale et de son Comité d’animation les 19 et 24 octobre derniers, le bureau des Écologistes de Lyon a élu ses deux nouveaux co-secrétaires. Camille Lopes et Antoine Jobert ont donc été élus pour un an afin "de coordonner et de piloter l’action locale du parti", précise le groupe dans son communiqué.

Camille Lopes est militante écologiste depuis l’âge de 15 ans alors qu'elle rejoint les Jeunes Écologistes puis EELV. "Son parcours, marqué par un engagement constant en faveur des valeurs écologistes, l’a amenée à participer activement aux campagnes et actions locales", indique encore le communiqué. Antoine Jobert quant à lui est adjoint à la mairie du 9e arrondissement en charge des délégations Sécurité et Tranquillité Publique, Petite Enfance, et Propreté Collecte.