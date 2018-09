Ça bouge chez le trois-étoiles Michelin Georges Blanc

Le chef triple étoilé Georges Blanc vient de nommer deux nouveaux bras droits à la tête de son groupe.

Après le départ, cet été, de Frédéric Démurs, chef exécutif du restaurant Georges Blanc, à Vonnas, et d'Antoine Maillon, directeur général du groupe, deux nouveaux lieutenants prennent la relève. Coté piano, Florent Maréchau, second depuis huit ans à Vonnas, prend la direction des cuisines. "Lorsque l’on intègre Georges Blanc, on est conditionné à chercher l’excellence, tant dans l’assiette que dans sa propre carrière, explique le nouveau promu. La Maison de Vonnas est une référence en termes de formation, de transmission, et ici plus qu’ailleurs, chaque apprenti aspire un jour à devenir chef. Cela faisait huit ans que j’exerçais la fonction de second au restaurant gastronomique et à l’aube de mes trente ans je souhaitais m’exprimer davantage. Cette opportunité s’est présentée à moi de façon aussi inattendue qu’espérée. Aujourd’hui c’est avec l’expérience acquise, la parfaite maitrise de mes équipes, une vraie complicité avec Frédéric Blanc avec la direction, et un immense respect pour monsieur Georges Blanc, que je souhaite orchestrer une savoureuse expérience à une table d’exception."

A la tête du groupe, Fabrice Sommier, chef sommelier depuis dix-huit ans, prend la direction générale des établissements Georges Blanc (après avoir exercé les fonctions de directeur de la restauration et des ressources humaines). "C’est avec autant de fierté que de responsabilité que j’ai accueilli cette proposition. Etre au service du client, des vignes, de l’expérience, et des collaborateurs du Groupe Georges Blanc est ce qui m’anime depuis dix-huit ans. Cette nouvelle fonction va me permettre de contribuer encore davantage, aux côtés des hommes et des femmes présents dans l’ensemble de nos établissements, à créer une expérience toujours plus forte, plus singulière, plus inoubliable pour nos clients. C’est la reconnaissance du travail effectué depuis 18 ans, et une marque de confiance inestimable. Je suis très heureux de travailler au plus près de Georges Blanc, mais mes ambitions pour la maison sont bien plus grandes que mes ambitions personnelles, et c’est en ce sens que je préfère parler de continuité plus que d’aboutissement."

Le restaurant de Georges Blanc est auréolé de trois étoiles Michelin depuis 1981. Quant au groupe de Vonnas, il se compose de dix restaurants (dont la table gastronomique), cinq hôtels (trois à Vonnas et deux en Saône-et-Loire), emploie trois cent personnes et réalise un chiffre d'affaires de près de trente millions d'euros.