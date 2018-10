Burger King : deux nouveaux restaurants d’ici fin 2019 à Lyon

A tous les amateurs du célèbre Whooper, Burger King devraient implanter deux nouveaux restaurants dans la métropole lyonnaise, dont un en centre-ville.

La métropole de Lyon compte déjà dix restaurants Burger King. D’ici la fin de l’année, les Lyonnais devraient pouvoir en compter deux de plus, un à Villeurbanne, et un en centre-ville. Une bonne nouvelle pour les amateurs de fast-food, mais aussi pour les demandeurs d’emploi, puisque cette décision s’inscrit dans l’objectif de la métropole de Lyon de favoriser l’emploi et l’insertion sur le territoire.

A l’occasion du Whoop Music & Job Festival, la métropole a signé en septembre dernier la « Charte des 1 000 » avec l’entreprise Burger King. Ce nouveau partenariat s’inscrit en faveur de l’objectif de la métropole lyonnaise de favoriser l’emploi, dans le cadre du programme national "Emploi et inclusion". Dans les colonnes de Neorestauration, Pascale Place, DRH de Burger King et Quick commente : "Les engagements de Burger King en signant la charte des 1 000 portent sur la construction de parcours de formation adaptés, la mise en place d’un accueil des demandeurs d’emploi au sein de nos restaurants à l’occasion de stage et/ou immersion, et bien sûr par notre participation à des actions innovantes pour le retour à l’emploi sur le territoire lyonnais." Près de 650 entreprises ont déjà signé cette charte, et la métropole lyonnaise a pour objectif d’en compter 1 000 d’ici 2020.