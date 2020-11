Braquage en Suisse  en 2019 : six suspects arrêtés à Lyon

En tout, huit personnes ont été arrêtées, dont six à Lyon mardi, pour un braquage commis en Suisse en 2019 où 25 millions de francs suisses avaient été volés.

Selon le journal Le Parisien, six personnes suspectées d'avoir attaqué un fourgon blindé dans le canton de Vaud en juin 2019 et volé 25 millions de francs suisses ont été arrêtées ce mardi matin à Lyon et dans la banlieue lyonnaise. Dans le même temps, une autre personne a été sortie de prison et une huitième arrêtées en Suisse, écrit le quotidien. Ces huit suspects sont âgés d’entre 30 et 45 ans. 100 000 euros et 30 000 francs suisses ont été découverts durant les arrestations, ainsi qu'une compteuse à billets, deux armes et un gilet par balles, écrivent nos confrères.