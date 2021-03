Bonne nouvelle : le campus IA ouvre ses portes à Lyon pour la prochaine rentrée 2021

Contenu sponsorisé

Ça y est : le campus IA ouvrira ses portes à Lyon pour la prochaine rentrée 2021. Pour les candidats et étudiants lyonnais intéressés par les métiers de l’intelligence artificielle, ce sera l’occasion de se former en divers techniques et applications liées à ce domaine. L’IA School leur propose justement pour cela un cursus et des programmes taillés sur mesure.

Que savoir du campus IA de Lyon ?

L'IA School est un établissement d’enseignement supérieur qui donne depuis quelques années des formations en intelligence artificielle. Le campus IA de Paris est l'une des universités spécialisées en la matière. Les besoins du marché en Intelligence artificielle et la demande de plus en plus croissante des candidats et étudiants ont conduit à l’ouverture d’une université qui est implantée à Lyon.

Le secteur étant porteur, l'IA School prend les devants pour former des diplômés dont le futur aura besoin. L’ouverture en 2021 de son Campus IA à Lyon vient répondre favorablement à ces besoins et aux attentes des étudiants. Le caractère accueillant de la ville et le développement impressionnant du digital sont également des raisons ayant favorisé l'ouverture de ce campus.

Basé dans le centre-ville, le campus IA de Lyon se trouve dans un quartier offrant toutes commodités et non loin des transports en commun. Il met à la disposition des étudiants, des salles de cours équipées, des ordinateurs, une cafétéria et des espaces de détentes. Les cours proposés au campus IA de Lyon sont dispensés par un corps professoral bien aguerri.

Les avantages des formations au campus IA de Lyon

L'IA School accompagne les étudiants en leur offrant un stage professionnel. Ce faisant, les étudiants mettent en pratique les apprentissages tout en cernant les enjeux de l'IA en entreprise. Ils acquièrent par ailleurs, une double compétence : technique et business. Pour une bonne intégration par les étudiants, il est organisé des séminaires entreprises, des ateliers CV ou encore des forums emplois.

Les études en IA au campus de Lyon accordent beaucoup de privilèges. Beaucoup de nouvelles opportunités d'emplois s'offrent aux spécialistes en Intelligence artificielle. Ils acquièrent également des connaissances approfondies en informatique et en technique. Les travailleurs en IA gagnent d'importants salaires, facteur d'une grande indépendance financière. Ils sont d’ailleurs en passe de devenir les professionnels les plus sollicités, car le digital s'est imposé en entreprise et dans bien d'autres domaines.

Il existe également d'autres avantages liés aux formations en Intelligence artificielle parmi lesquels : la digitalisation de l'écosystème, la facilitation de la communication, et le tri des données. Le marché de l'emploi a aujourd'hui besoin d'ingénieurs en IA. Ce besoin se fera de plus en plus sentir dans les toutes prochaines années.

Les différents programmes d'études en Intelligence artificielle

Les programmes d’études à l'IA School donnent des formations qualifiantes pour exercer dans le domaine de l'Intelligence artificielle. Les formations Bachelor et Master sont les plus en vue. Mais il y a également d'autres programmes tels que : le cycle alternance et le programme Grande école.

Le cycle Bachelor in Artifical Intelligence & Management

La formation en Bachelor in Artifical Intelligence & Management s'étend sur trois ans. Elle permet d'acquérir la base des connaissances techniques et informatiques. Les différentes thématiques abordées au cours de ce cycle sont au nombre de trois : les mathématiques et programmation IA, le Digital business et informatique, l’acculturation à l'IA.

• Le cycle Master in Artifical Intelligence & Management

Le master in Artifical Intelligence & Management se prépare sur deux années à la suite d'une formation en Bachelor. Il consolide les connaissances en Intelligence artificielle. Le Master in Artifical Intelligence & Management aborde les thématiques suivantes :

• L'algorithmique ;

• La programmation Python ;

• La réglementation RGDP ;

• La gestion du projet informatique et IA.

• Le cycle alternance

Le cycle alternance, quant à lui, permet de suivre les formations dans le cadre d'un contrat professionnel, d'un apprentissage ou d'un stage alterné.

• Le programme Grande Ecole

Ce programme propose des formations post bac en big data et management de l'IA. Il s'agit d'une formation pouvant aller du bac+1 au bac+5 qui forme aux différents métiers de l'IA.

Les débouchés des formations en Intelligence artificielle

Les formations en Intelligence artificielle offrent plusieurs opportunités de débouchés. Les plus courants sont le métier de Data Scientist et celui de Data Analyst. Ces métiers connaissent une forte demande et sont appelés des métiers d'avenir. Il y a également les autres métiers de l'Intelligence artificielle tels que :

• Le Data financier spécialisé en IA ;

• Le consultant en cybersécurité ;

• Le responsable marketing IA ;

• Le développeur IA ;

• Le consultant IA ;

• Le data designer ;

• L'entrepreneur IA ;

• Le chargé de recrutement en IA.

Plusieurs autres métiers sont à portée de main dans le domaine de l'Intelligence artificielle. L’IA School vous propose de les découvrir ainsi que toutes les opportunités qui y sont liées, à sa prochaine rentrée à Lyon.